Москва, , 12:32 — REGNUM Пять способов открыть случайно закрытую машину назвали эксперты RG.

С любым водителем может произойти такой случай: ключи остались внутри салона, а дверцы машины заблокированы. Произойти это может на морозе или же из-за сбоя системы сигнализации. В любом случае нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы открыть автомобиль.

Во-первых можно легко избежать подобной ситуации, если просто завести полезную привычку всегда держать ключ от машины при себе или же сделать его дубликат и тоже носить его всегда с собой.

Во-вторых самый бюджетный способ открыть в таком случае автомобиль — это вызвать специалистов. Позвонить можно в МЧС по номеру 112 или же вызвать специалистов из частного сервиса. Стоить такая услуга будет от 800 до 10 тыс. рублей.

Также можно обратиться за помощью к родным и близким, которые могут привезти второй ключ из дома. При этом специалисты отмечают, что разблокировать машину с помощью сотового телефона не получится.

Следующие способы подойдут для совсем отчаявшихся автолюбителей. Можно разбить стекло, попробовать вскрыть автомобиль проволокой или же выбить личинку замка.

Ранее стало известно, что компания Apple намерена превратить iPhone в виртуальный ключ для машин.

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