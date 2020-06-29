Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM В Свердловской области отмечен рост числа пациентов с COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

На утро 28 июня их было 141. А на утро 29-го количество таких граждан достигло 150.

Из них 114 человек находятся в реанимациях. 53 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Среднем Урале подтвердили ещё 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии от ковида умерли 93 человека.

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