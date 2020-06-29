Магас, , 12:19 — REGNUM В Ингушетии численность пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 превысила 3000 человек. По данным федерального оперативного штаба на 29 июня, количество заразившихся выросло за минувшие сутки на 25 человек, составив 3020.

При этом ежедневно увеличивается и число выздоровевших. Так, в настоящее время оно достигло 2449, что составляет 81% от общего числа заразившихся коронавирусом.

По данным оперативного штаба, в Ингушетии на 29 июня госпитализированы 220 человек, в том числе 71 с подтвержденным диагнозом COVID-2019. В тяжелом состоянии — 15 из них, двое находятся на искусственной вентиляции легких.

Наблюдаются медработниками на дому 416 пациентов. Напомним, в Ингушетии скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 68 человек. Последний летальный случай зафиксирован за прошедшие сутки. По количеству умерших республика занимает четвертое место в СКФО.