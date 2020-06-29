Воронеж, , 12:19 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате крупной автоаварии в Бобровском районе Воронежской области утром 29 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в селе Шишовка на улице Большая Советская около 06:45. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, вылетел на обочину дороги во встречном направлении и врезался в дерево, отчего автомобиль перевернулся.

«В результате ДТП водитель, а также 24 и 35-летние пассажиры с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии 35-летний мужчина скончался», — уточнили в полиции.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.