Москва, , 12:18 — REGNUM Альтернативы между очным и электронным голосованием по поправкам к Конституции нет. Это две формы голосования, которые в России друг друга дополняют. И тот, и другой вид голосования правомерен, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.

«Есть значительная часть людей, которым удобно и привычно голосовать очно. А электронное голосование пользуется популярностью у тех людей, кто помоложе, — удобный интерфейс, быстрота, независимость от местопребывания человека. То есть электронное голосование даёт дополнительные возможности.

Голосование по Конституции отличается от простой электоральной формы выборов, где граждане выбирают из нескольких кандидатов. Голосование по Основному закону — это выражение, волеизъявление граждан к тому, что предложено президентом РФ Владимиром Путиным и рабочей группой в качестве поправок. Здесь все признаки плебисцита, всенародного опроса относительно мнения граждан, необходимости внести изменения в текст Основного закона.

В голосовании по Конституции предполагается заинтересованное участие. Надеюсь, что значительная часть граждан внимательно прочитала эти поправки и саму Конституцию.

Граждане не так часто к ней обращались, и голосование — это хороший повод это сделать. Также голосование — это возможность поразмышлять не только о дне нынешнем, но и о грядущем, это вопросы, которые связаны со стратегией, с целеполаганием.

Сама процедура разработки и принятия поправок к Конституции подняла очень важные темы, которые в обществе зачастую либо уходили на периферию, либо рассматривались в узких профессиональных средах (политических или экспертных).

В данном случае это прозвучало как основной элемент, если бы не пандемия коронавируса, общественной публичной повестки. Думаю, что интерес граждан будет большой, он уже наблюдается на предварительном голосовании.

Что касается манипуляций, то я не вижу прямой заинтересованности в манипуляции результатами голосования. Есть люди, которые открыто демонстрируют нежелание голосовать.

Есть те, кто выступает против поправок, — это нормально, мы живем в свободной стране. Думаю, будут объективные результаты голосования и явка, скорее всего, выше 50%, может быть, даже 60% и более, несмотря на летний период.

Поправки к Конституции РФ представляются мне крайне важными и конструктивными», — высказал свое мнение Игорь Кузнецов.

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