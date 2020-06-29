Иркутск, , 12:16 — REGNUM В Иркутской области продолжают работу участки для голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Как сообщает сегодня, 29 июня, областной избирком, процесс волеизъявления идёт в штатном режиме, никаких ЧП не зарегистрировано.

Особое внимание уделяется профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции: каждый участник голосования получает одноразовые перчатки, маску, ручку. Проводится регулярная дезинфекция помещений для голосования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в Иркутской области образовано 1894 участка для голосования, а также 29 в местах временного пребывания граждан.