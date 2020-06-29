Оренбург, , 12:15 — REGNUM В Оренбуржье синоптики прогнозируют ливни, которые будут сопровождаться грозой. Велика возможность выпадения града, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

На территории региона 29 июня днем пройдет дождь. Ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Бузулуке и Орске прогнозируют грозы.

Дневная температура воздуха составит +18…+23 °C. В отдельных районах велика возможность выпадения града.

Ожидается, что 30 июня в восточной части региона пройдут ливни. Дождливая погода сохранится также 1 и 2 июля.