Москва, , 12:15 — REGNUM Основной период государственной итоговой аттестации в Москве начинается 3 июля, сообщает 29 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.

Портал опубликовал расписание экзаменов. Согласно нему, первые испытания состоятся 3 июля. Педагоги проверят знания по географии, литературе и информатике. ЕГЭ по русскому языку в столичных школах будут сдавать 6 и 7 июля, профильную математику — 10 июля, 13 июля запланированы экзамены по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. Устная часть экзамена по иностранным языкам намечена на 22 и 23 июля.

В сообщении напомнили, что базовый экзамен по математике в 2020 году проводиться не будет.

Также составлено расписание для тех участников, кто по уважительной причине не сможет сдать экзамены в июле.

«3 августа состоится ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа — по русскому языку, 7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам», — говорится в информации.

Также выбран резервный день для сдачи экзаменов — 8 августа.

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