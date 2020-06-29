Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM Среднеуральский женский монастырь временно закрыт для посторонних лиц. Об этом говорится на странице учреждения во ВКонтакте.

«До какого времени, пока не можем подсказать, как будет информация, мы вам сообщим!!!» — говорится на странице.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня телеведущая Ксения Собчак объявила в соцсетях о том, что на её съёмочную группу якобы напали при попытке снять видеоматериал из монастыря. В самом учреждении журналистам заявили, что никто никого не бил. Тем не менее журналистка собралась обращаться в суд.

В епархии со своей стороны призвали воздержаться от посещения обители в связи с сохраняющейся вокруг неё «нервозной обстановкой».