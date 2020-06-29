Москва, , 12:11 — REGNUM В июне количество купленных железнодорожных билетов на лето выросло в 4 раза по сравнению с маем. Как сообщает корреспонденнт ИА REGNUM, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Путешественники начинают планировать более дальние поездки и не в ближайшие дни — через 2 недели.

Самым популярным маршрутом оказался Москва — Петербург, стоимость билета по сравнению с летом 2019 года уменьшилась на 11% (средний чек 2020 года — 1801 рубль). Второе по востребованности направление — Москва — Симферополь, средний чек выше, чем на другие курортные маршруты — 5782 рубля (для сравнения: Москва — Анапа 4491 рубль, Москва — Сочи 5172 рубля, Москва — Лазаревское 5146 рублей, Москва — Адлер 5383 рубля).

В топ-10 также вошли маршруты из Москвы в Казань, Саратов, Воронеж, Самару. Средний чек на эти направления не превышает 2700 рублей.