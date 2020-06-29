Москва, , 12:22 — REGNUM Явка граждан на голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила 37% по состоянию на утро 29 июня. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.

Он уточнил, что уже проголосовали 40 415 883 гражданина. Явка составляет 37,2%. Учтено и очное, и дистанционное голосование.

Как сообщало ИА REGNUM, Булаев констатировал, что активность участников голосования в выходные дни 27 и 28 июня оказалась не ниже, чем в будни 25 и 26 июня.

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