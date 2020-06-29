Сеул, , 12:12 — REGNUM Компания Hyundai выведет на австралийский авторынок флагманский внедорожник Hyundai Palisade в конце 2020 года. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

В моторной линейке авто будут два движка на выбор. Производительность первого 3,8-литрового V6 составит 286 л. с., а второго 2,2-литрового четырехцилиндрового турбированного мотора — 197 «лошадей». Оба двигателя агрегатируются с 8-скоростным «автоматом» КПП. При этом приводом 4×4 оснастят только турбированный мотор.

Стоит отметить, что покупателям будет доступен автомобиль как на семь, так и на восемь мест.

Австралийскую версию Palisade укомплектуют новейшей широкоэкранной мультимедийкой со встроенной навигацией Apple CarPlay и Android Auto. Топовые комплектации вседорожника получат виртуальную «приборку».

Сообщается, что гарантия на новую модель составит пять лет.

Ранее в исследовательской компании SNE Research заявили, что компании Hyundai Motor и Kia Motors вошли в пятёрку мировых производителей электромобилей.

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