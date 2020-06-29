Йошкар-Ола, , 12:08 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 29 июня выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. По данным общероссийского оперативного штаба, всего в республике подтверждено 2930 случаев заражения SARS-CoV-2.

Всего в момента начала наблюдения выздоровели 2818 человек, трое выписаны за последние сутки. Доля выздоровевших составляет более 96,7% от общего числа носителей коронавируса в регионе. 23 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Марий Эл сняли с медицинского наблюдения 12 504 жителя республики. В настоящее время медики наблюдают за состоянием 1258 человек, 1210 из которых были в контакте в носителями коронавируса, 48 — прибыли с других территорий.