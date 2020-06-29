Красногорск, , 12:11 — REGNUM Общее количество вылечившихся от COVID-19 на территории Подмосковья возросло за сутки на 1 091 и превысило 34 тысячи. Об этом 29 июня сообщает региональный оперативный штаб.

По его данным, на сегодняшний день общее число вылечившихся от COVID-19 в регионе составляет 34 322.

Также сообщается, что истекшие сутки в Подмосковье было выявлено 335 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и потому их суммарное количество стало 57 269.

Кроме этого, указывается, что за этот же период от COVID-19 в области скончались 11 пациент и в результате этого их общее число достигло 875 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заражение коронавирусом нового типа подтвердилось у почти 40 сотрудников российского министерства иностранных дел.