Черкесск, , 12:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается одной из самых серьезных в Северо-Кавказском федеральном округе. По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 29 июня 2020 года, число заразившихся на 100 тыс. населения почти вдвое превысило среднероссийский показатель.

«В настоящее время уровень заболеваемости в КЧР составил 737 человек на 100 тысяч населения при среднероссийском показателе 432 человека на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в республике охват граждан тестированием превысил общероссийский показатель и составил 295 человек на 100 тысяч населения (среднероссийский показатель — 206). Это самый высокий уровень тестирования в СКФО.

По данным федерального оперативного штаба на 29 июня, в Карачаево-Черкесии число заразившихся коронавирусом выросло до 3448 человек (+ 69 за минувшие сутки). Выздоровели 1382 человека. Скончались 12 пациентов.