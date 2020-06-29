Москва, , 12:03 — REGNUM Около 80 тыс. человек собираются сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Москве, сообщает 29 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.

Основной экзаменационный период начинается 3 июля. В 2020 году сдавать ЕГЭ будут только те, кто планирует поступление в высшее учебное заведение.

«В Москве на сдачу Единого госэкзамена зарегистрировались около 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи — это выпускники этого года и более 13 тысяч — выпускники прошлых лет», — сказала вице-мэр Анастасия Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 тысяч сотрудников пунктов сдачи ЕГЭ в Москве протестируют на новую коронавирусную инфекцию.

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