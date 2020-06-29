Горно-Алтайск, , 12:02 — REGNUM В горах Республики Алтай 29 июня лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

При этом дневная температура в ближайшие дни не поднимется выше 25−28 градусов, ночью ожидается около 8−13 градусов тепла. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Добавим, что в соседнем Алтайском крае ожидают жару до 36 градусов. При этом с 30 июня по 3 июля в некоторых районах установится пожароопасная и чрезвычайно пожароопасная погода.

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