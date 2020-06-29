Ташкент, , 12:01 — REGNUM Вывозной авиарейс доставил из Москвы в Ташкент 220 студентов Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта (ТИИЖТ), сообщили в пресс-службе АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги»).

В Узбекистан доставлены студенты, обучающиеся в российских вузах. Все пассажиры размещены на двухнедельный карантин в общежитии ТИИЖТ. В ближайшее время планируется организовать еще один рейс для возврата 102 студентов, обучающихся в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Эйр Астана» планирует возобновить регулярное воздушное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном с 1 июля 2020 года. Авиарейсы запустят между Алма-Атой и Ташкентом.

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