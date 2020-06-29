Джакарта, , 11:54 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что, хотя в стране растет число случаев заражения SARS-CoV-2, удается делать почти 20 тысяч тестов на COVID-19 в день, сообщает Antara.

По его словам, «коэффициент смертности» в стране упал до 5,2%. Аналогичным образом, «коэффициент выздоровления» увеличился до 41,5%.

Лухут Бинсар Панджаитан признал, что в первый месяц борьбы с эпидемией правительство было ошеломлено поиском правильной формы лечения. Однако через некоторое время правительство Индонезии смогло создать 65 испытательных лабораторий и 2889 больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил министрам ускорить социальные выплаты.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии поручил министрам ускорить социальные выплаты

Читайте развитие сюжета: В Индонезии выявлено более 55 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2