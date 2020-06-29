Саранск, , 11:54 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 29 июня выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3359 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

С начала пандемии выздоровели 2158 жителей региона, за сутки выписаны 39 человек. Таким образом, более 64,24% от общего числа граждан с подтвержденным заражением уже выздоровели. 26 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 29 июня выявили 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России подтверждено всего с момента начала наблюдения 641 156 случаев заражения коронавирусом. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,23%.