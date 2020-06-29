Москва, , 12:00 — REGNUM Московские правоохранители пресекли деятельность финансовой пирамиды, в результате которой пострадали более 250 человек. Об этом сообщила 29 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Противоправную деятельность вела организация, расположенная на Ленинском проспекте в Москве. Она привлекала дольщиков по займам денежных средств, людям при этом обещали проценты от вложений, которые первой время действительно выплачивались. После истечения срока действия договора вкладчикам предложили заключить такое же соглашение с другой организацией, после чего выплаты прекратились. Вкладчики обратились в полицию.

Волк уточнила, что по статье 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждены уголовные дела, в столице и области задержаны четверо подозреваемых. Установлено, что 32-летняя жительница Москвы создала кредитно-потребительский кооператив с целью хищения денег у граждан. Женщина рекламировала кооператив в интернете, хотя не имела лицензии на такую деятельность, и собирала взносы с вкладчиков.

По предварительным данным, мошенникам удалось обмануть более 250 человек, ущерб от их действий превысил 300 млн рублей. Трое фигурантов дела помещены под стражу, подозреваемая дала подписку о невыезде. Продолжается предварительное расследование.