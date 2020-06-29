Ташкент, , 11:45 — REGNUM Центральный банк Узбекистана оштрафовал «Агробанк» и Народный банк за нарушение прав потребителей банковских услуг, сообщили 29 июня в пресс-службе финансового регулятора.

В Центробанке уточнили, что банки взимали комиссионные платежи за перечисление средств на счета, размещали неактуальную и недостоверную информацию, а также начисляли пени по кредитным платежам с нарушением договора.

Напомним, в январе Центральный банк Узбекистана предписал банкам республики обновить сайты. В частности, на сайтах банков должна размещаться актуальная информация. Кроме того, банки должны предусмотреть личный кабинет для клиентов.