Кабул, , 11:46 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Афганистана случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 271 и превысило 31 тысячу. Об этом 29 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

По информации ведомства, общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 31 238.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 умерли 12 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов выросло до 733.

Кроме этого, известно, что на данный момент свыше 13,9 тысячи человек в Афганистане вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что количество новых выявляемых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане растет из-за несоблюдения гражданами мер санитарно-эпидемиологической безопасности.