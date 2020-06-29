Южно-Сахалинск, , 12:00 — REGNUM На Сахалине за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

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Общее число заражений за всё время наблюдений составило 771, из них 275 пациентов вылечены. Летальных случаев в регионе нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине разрешили массовые мероприятия в рамках поэтапного снятия ограничений по коронавирусу.