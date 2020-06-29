Томск, , 11:42 — REGNUM За минувшие сутки в Томской области подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 июня в региональной администрации.

У 15 человек диагностирована пневмония, у 11 имеются признаки ОРВИ. У остальных носителей вируса симптомов нет.

За сутки в Томской области выздоровели 14 человек. Общее число выздоровевших — 974 человек.

Всего в Томской области по состоянию на 29 июня коронавирус выявлен у 2197 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за всё время скончались 14 пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области коронавирус выявлен ещё у 63 человек