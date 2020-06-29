Москва, 29 июня 2020, 11:42 — REGNUM Сегодня, 29 июня, в России отмечается День кораблестроителя. Представителей самых разных специальностей: инженеров и конструкторов, учёных и рабочих, оружейников и преподавателей профильных учебных заведений, а также ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником поздравил президент РФ Владимир Путин.
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Российский лидер указал на то, что российские кораблестроители продолжают «создавать поистине уникальные корабли и суда, которые эффективно решают поставленные задачи в любой точке Мирового океана», а также вносят «существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны, в укрепление её экономического, научного потенциала».
Как сообщало ИА REGNUM, новый профессиональный праздник — День кораблестроителя (судостроителя), был установлен постановлением правительства РФ в 2017 году — ровно 350 лет спустя после издания указа царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орёл», который стал первым российским военным кораблём, построенным по государственному заказу.