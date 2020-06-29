Махачкала, , 11:44 — REGNUM Два новых случая смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Дагестане, сообщил федеральный оперативный штаб. Всего в республике по состоянию на 10:35 29 июня скончались 373 человека с подтвержденным диагнозом, что является четвертым показателем среди субъектов РФ.

К настоящему времени в Дагестане выявлено 7775 случаев заражения коронавирусом нового типа, 68 из них — за минувшие сутки. Выздоровели в республике 5682 пациента с COVID-19 (+67 за сутки), или 73% от общего числа заразившихся коронавирусом.

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Ранее власти Дагестана сообщили, что с начала пандемии расходы на борьбу с коронавирусом в республике составили 4,8 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей были направлены из федерального бюджета. Деньги пошли на развертывание и оснащение коечного фонда, выплату медикам стимулирующих надбавок, закупку медоборудования и другие нужды.