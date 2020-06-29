Петрозаводск, , 11:41 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено 28 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. Такой суточный результат глава региона Артур Парфенчиков связал с увеличением объема тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии в республике выявлено 1294 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, из них 28 — новые случаи за прошедшие сутки, в том числе два ребенка. Всего в Карелии проведено 76 664 исследования, из которых 1294 за сутки.

Из новых случаев коронавируса за минувшие сутки 16 выявлены в Петрозаводске, пять в Лахденпохье, четыре в поселке Муезерский и по одному в Питкяранте, Суоярви и Медвежьегорске.

«Рост подтвержденных новых случаев коронавируса в последнее время, прежде всего, связан с увеличением охвата тестированием лиц, контактировавших с заболевшими, — пояснил Парфенчиков. — При этом важно, что обследуются не только люди из ближайшего окружения пациента. Медики устанавливают всю цепочку контактов. Порой это количество превышает 50 человек. Это позволяет выявлять бессимптомные случаи, которые несут наибольшую угрозу распространения инфекции, так как люди не чувствуют недомогания и, сами того не подозревая, заражают окружающих».

Кроме того, как указал глава региона, в Карелии значительно увеличилось количество исследований, которые проводятся методом ПЦР-диагностики. Также 15 региональных медучреждений уже проводят исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) — по крови.

«Это дополнительный метод, который позволяет выявить количество антител IgM и IgG и установить — болен человек коронавирусом, или уже переболел и у него выработался к вирусу иммунитет», — пояснил Артур Парфенчиков. Все это позволяет специалистам оперативно купировать очаги инфекции, определять ее на ранних стадиях, благодаря чему, считает глава региона, в республике наименьший процент тяжелых случаев и летальных исходов.

Добавим, что с начала пандемии в Карелии вылечилось в общей сложности 569 человек. За прошедшие сутки выздоровели еще 11 человек. Продолжают лечение 719 человек. Также на самокарантине находятся 1489 человек, при этом за сутки их количество увеличилось на 45 человек, 28 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в республике продолжает отмечаться рост числа заболевших внебольничной пневмонией — 744 человека госпитализированы, в том числе четверо за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода 62 человека умерли. За минувшие сутки зарегистрирован еще один летальный исход — 82-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, с отрицательным тестом на коронавирус.

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