Тула, , 11:37 — REGNUM 77 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Тульской области за истекшие сутки, сообщили 29 июня в региональном оперативном штабе.

«24 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Тульской области подтверждено 6613 случаев заражения коронавирусом, 5450 человек выздоровели, 103 пациента с положительными тестами на коронавирус скончались.