Хабаровск, 29 июня 2020, 11:40 — REGNUM В Хабаровском крае коронавирусом заразились 4 140 человек. За сутки, 29 июня, подтверждено 77 новых случаев заражения, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.
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Выздоровели за всю историю наблюдений в регионе 2134 человека, умерли 28 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке зарегистрировано 47 летальных случаев у пациентов с коронавирусом.