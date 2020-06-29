Липецк, , 11:35 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Скончался 74-летний мужчина, проживавший в Ельце. У него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Мужчину лечили в инфекционном госпитале.

Лечение осложнялось наличием у пациента тяжелой сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности пациент скончался.

Всего по состоянию на 29 июня в регионе было зарегистрировано 16 летальных случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом