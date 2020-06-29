Оренбург, , 11:33 — REGNUM В больницах Оренбургской области лечение получают 582 пациента, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В COVID-центрахОренбурга находятся 385 пациентов, Новотроицка — 47, Бузулука — 81, Орска — 34, Сорочинска — 23, Новоорска — 12. Медики оценивают состояние 32 человек как тяжелое. Восемь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородную поддержку получают 94 пациента.

Еще 338 пациентов пребывают в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

Напомним, с начала пандемии в регионе выявлено 3,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 649 пациентов, скончались 18 человек.

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