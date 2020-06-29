Баку, , 11:37 — REGNUM Количество новых выявляемых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане растет из-за несоблюдения гражданами мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Такое мнение 29 июня высказала спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе парламентского заседания.

«В последнее время в нашей стране наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Причиной этого является несоблюдение требований эпидемиологического, санитарно-карантинного режима», — заявила она.

Также спикер отметила, что в связи с этим в кодекс об административных правонарушениях республики будут ужесточены штрафные санкции за нарушение условий карантина.

«Проект будет принят в одном чтении, потому что меняются только цифры», — также рассказала Гафарова.

При этом известно, что 29 июня азербайджанский парламент рассмотрит ужесточение штрафов за неиспользование защитной маски, и также, что штрафы за нарушения карантинных мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, предлагается увеличить почти в 4 раза.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 21327.