Ульяновск, , 11:33 — REGNUM В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 18 человек, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По данным на 29 июня (10:35 мск), в регионально официально выявлено с начала пандемии 5674 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 107. В настоящее время продолжают лечение 2729 пациентов.

Выздоровели 2909 человек, в том числе за последние сутки выписаны 18 пациентов. Скончались 36 человек.

Напомним, в Ульяновской области действует первый этап снятия ограничений, в рамках которого разрешены семейные прогулки, занятия спортом на улице при соблюдении безопасной дистанции и индивидуальные занятия в фитнес-центрах. Работают летние кафе, непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров, ряд предприятий сферы услуг. Отдельные послабления приняты в некоторых муниципальных образованиях.

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