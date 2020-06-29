Красноярск, , 11:32 — REGNUM За сутки в Красноярском крае выявлен 141 новый носитель коронавируса, сообщили ИА REGNUM 29 июня в региональном оперштабе.

Всего в Красноярском крае по состоянию на 29 июня коронавирус выявлен у 8760 человек. 3639 человек вылечились, в том числе 103 — за прошедшие сутки.

Случаи заражения зарегистрированы в 55 муниципальных образованиях региона. Впервые случай заражения зарегистрирован в Бирилюсском районе.

Напомним, в крае за весь период скончались 115 пациентов с коронавирусом.

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