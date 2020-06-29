Бухара, Узбекистан, , 11:30 — REGNUM Движение общественного транспорта в Бухаре ограничат из-за осложнения эпидемиологической ситуации, сообщает 29 июня агентство «УзА» со ссылкой на решение областной комиссии по предупреждению распространения коронавируса.

Комиссия внесла Бухару в желтую категорию по опасности заражения коронавирусом. В городе также закроются вещевые рынки. Ограничения вступят в силу с 1 июля 2020 года. Ограничения могут смягчить через 14 дней. Это произойдет в случае, если не будет выявлено заражения среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня в Узбекистане выявили 8031 случай заражения коронавирусом, выздоровели 5329 человек, скончались 22 пациента.

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