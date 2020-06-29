Стокгольм, , 11:38 — REGNUM В Швеции сообщения об укусе клещей, переносящих вирус клещевого энцефалита, происходят во все большем количестве регионов страны. Однако сами шведы, похоже, этим не озабочены, так как производители вакцин отмечают падение спроса на прививки. Об этом 29 июня сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Для Швеции, большая часть территории которой покрыта лесами и национальными парками, укусы клещей не являются редкостью, поэтому шведы традиционно вакцинируются против клещевого энцефалита. Однако в прошлом году их число резко сократилось.

«Нас беспокоит, что все меньше и меньше людей делают прививки. Особенно из-за того, что меньше детей вакцинируется, учитывая, что дети подвергаются наибольшему риску, потому что они больше всего находятся на природе», — заявил Петер Гютниак, глава Группы по проведению вакцинации.

Снижение числа привитых шведов также подтверждается заявлением одного из крупнейших производителей вакцин в Швеции Pfizer. В компании заявили, что в период с марта по июнь этого года им удалось продать только половину доз вакцины по сравнению с прошлогодними значениями за аналогичный период.