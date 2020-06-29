Стокгольм, , 11:41 — REGNUM В Швеции бизнес активно готовится к туристическому сезону. В то же время власти не исключают ухудшения эпидемиологической обстановки в стране из-за наплыва туристов. Поэтому в настоящее время не исключается развертывание мобильных политических госпиталей, если в туристических регионах Швеции число госпитализированных достигнет критического уровня, создав нехватку мест в стационарных медицинских учреждениях. Об этом 29 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В самом начале пандемии коронавирусной инфекции система национального здравоохранения в Швеции переживала явный кризис, так как у медиков не хватало средств индивидуальной защиты, а количество коек для пациентов с COVID-19 день от ото дня заметно сокращалось. Особенно острой ситуация казалась в Стокгольме и Хельсингбором, где пришлось развернуть полевые госпитали.

Однако теперь данные мобильные пункты для принятия и госпитализации пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 могут быть перенаправлены в такие туристические регионы Швеции, как Халланд, Кальмар, Даларна и Готланд. В настоящее время специалисты из Агентства общественного здравоохранения Швеции прорабатывают данную возможность и рассчитывают потенциальную инфекционную нагрузку на местные медицинские учреждения.