Тула, , 11:26 — REGNUM Три новых летальных исхода среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрированы за последние сутки в Тульской области, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.

«Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Щекинского, Заокского районов и Плавска в возрасте 43, 54 и 80 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе скончались уже 103 пациента с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19, число заразившихся превысило 6,6 тыс. человек.