Осан, Южная Корея, , 11:27 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус был выявлен у одного военнослужащего на базе ВВС в Осане и члена его семьи, прибывших в Южную Корею 15 июня.

В настоящее время граждане США находятся на базе «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 39. Четверо из них проходят лечение, остальные — вылечены и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 12 757.