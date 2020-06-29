Казань, , 11:37 — REGNUM В Татарии на 29 июня коронавирус подтвердился у 4514 человек, за сутки выявили заражение коронавирусом еще у 42 пациентов, информирует общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента наблюдения от коронавирусной инфекции излечились 3695 человек (за сутки — два пациента), скончались 15 человек.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 13 человек, 29 — получают помощь на дому. Больше всего заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 13 человек, один ребенок до 18 лет. Из числа новых зараженных — 20 человек проживают в Казани, семеро — в Набережных Челнах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 26 июня умерших от новой коронавирусной инфекции насчитывалось 15 человек.

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