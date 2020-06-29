Москва, , 11:27 — REGNUM Получателями пенсий в России являются 42 млн человек. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина в эфире телеканала «Россия 24».

«Сорок два миллиона человек в нашей стране — это получатели пенсий, причём разных пенсий», — сказала Баталина.

Замминистра уточнила, что учтены не только получатели пенсий по старости, но также те, кто получает социальные пенсии, пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Как сообщало ИА REGNUM, население России по состоянию на 1 января 2020 года составляло 146 млн 748 тыс. человек. Такие данные приводил Росстат.

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