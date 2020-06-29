Чебоксары, , 11:23 — REGNUM В Чувашии переболели COVID-19 ещё 20 человек, также зарегистрирован новый летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По данным на 29 июня (10:35 мск), в республике официально подтверждено 5025 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 52. В настоящее время продолжают лечение 2112 пациентов.

Выздоровели 2882 человека, в том числе за последние сутки выписаны 20 пациентов. Зарегистрирован ещё один летальный исход — таким образом, всего скончался 31 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с учётом стабилизации эпидемиологической ситуации приняты новые меры по смягчению действующего режима. Ранее возобновили работу библиотеки, летние кафе и террасы, магазины площадью до 400 кв. метров, имеющие отдельный вход. Кроме того, разрешено заниматься отдельными видами спорта и посещать кладбища.

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