Кострома, 29 июня 2020, 11:21 — REGNUM С 1 июля в Костромской области начнут работу оздоровительные лагеря для детей, расположенные за городом — сообщает оперативный штаб. С 6 июля откроются лагеря с дневным пребыванием ребят.

Фрагмент фильма «Каникулы строгого режима», реж Игорь Зайцев
Фрагмент фильма «Каникулы строгого режима», реж Игорь Зайцев

Как говорилось ранее, юных костромичей будут готовы принять семь загородных лагерей. Условия пребывания в них будут достаточно строгими — смены продлятся 14 дней, количество детей в группах сократят на 50%, детям запретят встречи с родителями.

Сотрудники лагеря не смогут покидать территорию в течение всех 14 дней. В случае, если у кого-то из работников или постояльцев обнаружат SARS-CoV-2, медицинский стационар развернут прямо в учреждении.

Отметим, что также с 1 июля в регионе откроются фитнес-залы, бассейны, танцевальные студии, солярии, косметические, массажные и спа-салоны.

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