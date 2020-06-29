Кострома, , 11:21 — REGNUM С 1 июля в Костромской области начнут работу оздоровительные лагеря для детей, расположенные за городом — сообщает оперативный штаб. С 6 июля откроются лагеря с дневным пребыванием ребят.

Фрагмент фильма «Каникулы строгого режима», реж Игорь Зайцев

Как говорилось ранее, юных костромичей будут готовы принять семь загородных лагерей. Условия пребывания в них будут достаточно строгими — смены продлятся 14 дней, количество детей в группах сократят на 50%, детям запретят встречи с родителями.

Сотрудники лагеря не смогут покидать территорию в течение всех 14 дней. В случае, если у кого-то из работников или постояльцев обнаружат SARS-CoV-2, медицинский стационар развернут прямо в учреждении.

Отметим, что также с 1 июля в регионе откроются фитнес-залы, бассейны, танцевальные студии, солярии, косметические, массажные и спа-салоны.

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