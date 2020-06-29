Курск, , 11:19 — REGNUM В Курской области 29 июня зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрирован 5021 случай заражения. Под медицинским наблюдением находится 2001 пациент: 122 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 92 — в Курской городской больнице № 6, 74 — в городском клиническом родильном доме, 70 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 32 — в Железногорской городской больнице № 1. 1611 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 2988 пациентов, в том числе 55 — за последние сутки. Скончались 32 человека.

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