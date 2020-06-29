Лира, Уганда, , 11:19 — REGNUM 20-летний житель Уганды был приговорен к 10 годам тюремного заключения за изнасилование 8-летней девочки и заражение ее ВИЧ. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Осужденный Эммануэль Этека признал свою вину во время виртуального судебного заседания под председательством судьи-резидента Верховного суда Лиры Алекса Аджиджи Маккея.

По информации стороны обвинения, 2 марта 2019 года около 3 часов ночи Этека, находясь в деревне Абонгомон в Алебтонском районе, застал жертву спящей в своем доме и вступил с ней в половую связь.

«Жертве было в то время восемь лет, и половой акт вызвал у нее слезы… На момент совершения преступления Этеке было 19 лет», — говорится в сообщении прокуратуры.