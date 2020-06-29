Пенза, , 11:38 — REGNUM В Пензенской области за сутки выявили 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии на 29 июня коронавирус подтвердился у 4893 жителей региона. Выздоровели после заражения 4511 человек, за сутки — 15 пациентов. Скончались с начала пандемии 40 человек, за сутки — двое.

Под наблюдением врачей остаются 5168 пациентов, сняли с учета 19 153 человека. В лабораториях проведено более 147 тыс. исследований, обследовали свыше 138 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 26 июня носителями коронавируса числились 4664 жителя региона.

Читайте также: В Пензенской области выявили ещё 71 носителя SARS-CoV-2