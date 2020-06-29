Москва, , 11:16 — REGNUM В мае 2020 года по количеству перепродаж машин D-сегмента в России лидирует Volkswagen Passat. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В отчётный месяц дилеры реализовали 2320 экземпляров Volkswagen Passat. Это на 39% ниже уровня перепродаж прошлого года — 3833 экземпляра.

На втором месте в сегменте D среди б/у машин разместилась модель Mazda6. Их в России купили 1479 человек, что на 35% меньше, чем годом ранее. Третье место в сегменте у немецкой модели BMW 3-Серии (1393 ед.; — 24%).

Замыкают пятёрку лидеров D-сегмента Mercedes-Benz C-Класса (1189 ед.; — 30%) и Ford Mondeo (1153 ед.; — 35,6%).

Напомним, с января по апрель 2020 года в России самой покупаемой моделью в D-сегменте на вторичном рынке стал Volkswagen Passat. За отчётный месяц покупатели перепродали 11 998 экземпляров таких авто, что на 17% меньше аналогичного периода прошлого года.

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