Грозный, , 11:13 — REGNUM Борцу из Дагестана Арсену Гусбанову в очередной раз оказана помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. На этот раз фонд предоставил спортсмену инвалидную коляску производства Швейцарии, при помощи которой он будет передвигаться во время лечения в Германии. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"По предписанию врачей Арсену предстоит продолжить лечение в Германии. Решением президента РОФ, моей дорогой мамы Аймани Несиевны, Арсену куплена специальная коляска швейцарского производства. Она адаптирована для перевозки самолетом», — написал чеченский лидер.

Напомним, 26-летний Арсен Гусбанов в феврале 2020 года получил многочисленные травмы в результате ДТП в Таиланде, где находился на сборах. Спортсмену была сделана операция, но он остался парализованным. Глава Чечни взял на себя часть расходов на транспортировку борца в Москву и на лечение. Все это время чеченский фонд не переставал оказывать Гусбанову помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров оплатит лечение борца из Дагестана, попавшего в аварию в Таиланде