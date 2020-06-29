Пермь, , 11:13 — REGNUM В Пермском крае ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,6%, охват тестированием населения на коронавирус — 159,3 на 100 тыс. населения в день, а коечный фонд свободен на 67,7%. Такие показатели позволяют обсуждать план перехода ко второму этапу ослабления коронавирусного режима. Об этом заявил заместитель председателя правительства Прикамья Сергей Никифоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«В последние два дня три ключевых показателя — коэффициент распространения болезни, охват тестированием и доля коечного фонда — держатся в Прикамье на уровне нормативов для перехода на второй этап снятия ограничительных мер. Этого удалось достичь благодаря укреплению медицинской базы и стабилизации обстановки в регионе. Это позволяет нам в координации с региональным и федеральным Роспотребнадзором обсуждать проект плана по переходу на второй этап», — сказал Никифоров.

Напомним, второй этап предполагает, в частности, открытие уличных кафе, музеев, выставочных залов, магазинов площадью до 800 квадратных метров.

Добавим, в регионе на 29 июня (с начала пандемии) выявлено 3637 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 2442 пациента. Скончался 121 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье подтверждено 56 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: В Прикамье скончалась пожилая пациентка с COVID-19